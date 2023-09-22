В компании «Неометрия» развивают институт волонтерства

Под социальной ответственностью бизнеса сегодня имеется ввиду не только позиция и деятельность компании в целом, но и то, насколько активно в этот процесс включается каждый отдельный сотрудник. Об этом эксперты федерального девелопера «Неометрия» (входит в холдинг Alias Group) рассказали на круглом столе «Развитие культуры благотворительности в Краснодарском крае», организованном ИД «Коммерсантъ-Кубань».

«На мой взгляд, события последних лет создали еще больше предпосылок для того, чтобы владельцы, руководители и представители бизнеса чаще задумывались о своих обязательствах перед обществом. Все большее число компаний, независимо от масштабов и возможностей, развивает направление корпоративной социальной ответственности в части поддержки уязвимых категорий населения, волонтерства, экологических проектов. Думаю, что причина этого также кроется в том, что и отдельные сотрудники уже не готовы работать просто «за деньги», им важно, чтобы у них и компании, в которой они трудятся, были общие ценности», – сказала руководитель направления по внутренним коммуникациям инвестиционного холдинга Alias Group Алена Манохина.

В Alias Group инициируют и реализуют социальные проекты в различных направлениях. Это дает возможность каждому сотруднику присоединиться к решению той общественно важной задачи, которая его волнует больше других. В частности, холдинг оказывает финансовую поддержку центру «Дети-Лучики», чьи воспитанники имеют особенности развития. Однако этим его участие не ограничивается – волонтеры регулярно приходят в гости к ребятам, организуют для них мастер-классы и спортивные мероприятия.

В этом году волонтеры стали частью большого экологического проекта – масштабной акции «Чисто Собер – чисто горы». Любители животных могут выразить свою заботу о братьях наших меньших и посетить благотворительную организацию «Краснодог», куда представители холдинга периодически приезжают с подарками для питомцев.

Как отметила Алена Манохина, корпоративная социальная ответственность базируется на возможности каждого сотрудника найти что-то исключительно важное в благотворительной деятельности компании и принять в этом участие.

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