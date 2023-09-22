В Екатеринбурге установят более 10 новых дорожных знаков

В Екатеринбурге на установят 13 новых дорожных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так, знак «Остановка запрещена» появится на улицах:
- Красноуфимской;
- Котельникова;
- Начдива Васильева, от Викулова до Заводской;
- Ударников;
- Заводской, от Красноуфимской до Начдива Васильева;
- Одинарка, от Колмогорова до реки Исеть;
- Братьев Быковых, от Еремина до Челюскинцев;
- Начдива Онуфриева, от Амундсена до Академика Постовского;
- Академика Постовского.
Кроме того, на перекрестках улиц Репина и Отрадной, Репина и переулка Шайтанского, а также на примыканиях к улице Репина возле домов №103 и №105 появятся знаки, запрещающие поворот налево.