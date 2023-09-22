Башкирия досрочно завершает программу расселения аварийного жилья

Башкирия завершает программу переселения граждан из аварийного жилья досрочно. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития территорий. В действующую программу включены многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания до января 2017 года.

С 2019 года из аварийных и ветхих домов переехали более 8 тыс. жителей Башкирии, из которых более 3 тыс. получили новое жилье по программам, реализуемым за счет средств республиканского бюджета. Общая площадь расселенного аварийного жилья составила 99,56 тыс. кв. м.

Действующая программа будет полностью завершена после заселения 36 семей в новостройку в Янауле. Квартиры в ней получат 70 человек.

По итогам 2022 года республика вышла на исторический максимум по вводу жилья, сообщает пресс-служба фонда со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

«При формировании реестра домов, признанных аварийными после января 2017 года, необходимо в первоочередном порядке рассматривать те здания, в которых есть риски разрушения»,— отметил глава региона.

Отмечается, что республика стала 16 по счету регионом, который досрочно справился с этой задачей. В текущем году Башкирия стала пятым субъектом, завершившим расселение всех признанных аварийными до 2017 года домов. В фонде ожидают, что по итогам года программы завершат еще более 30 регионов.

Наталья Балыкова

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