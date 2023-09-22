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Дикие животные попали под наблюдение

Видеомониторинг «МегаФона» защитит жителей Севера от неожиданных встреч

«МегаФон» внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Севера. Нейросеть в онлайн-режиме обрабатывает видеосигнал с пограничных с лесом территорий. Если хищники выходят за пределы естественной среды обитания, автоматически оповещаются экологи и экстренные службы.

Фото: пресс-служба «МегаФон»

Первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе. Оборудование «МегаФона» передает видео с границы поселка Пионерский и лесного массива. Данные попадают в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное.

Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab — разработчика видеоаналитического программного обеспечения. Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам.

Идея проекта, возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум», где они осваивают технологии и основы инженерных специальностей. Ребята активно участвуют в проекте: сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране»,— отметил директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

Он напомнил, что технологии «МегаФона» обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности

«Проект ”Умный Север” актуален и помогает взаимодействовать с дикой природой, не нарушая уклад жизни ее обитателей: для всех лучше, когда животные остаются в своей естественной среде. С научной точки зрения он также интересен возможностью наблюдать за бурыми медведями на новом высокотехнологичном уровне»,— считает заслуженный эколог РФ, директор заповедника «Юганский» Евгений Стрельников.

Megafon.ru

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