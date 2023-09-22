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обновлено 15:19

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о новых кадровых назначениях

Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале, блок «Общественная безопасность города» возглавит Алексей Туров, начальник городского департамента общественной безопасности.

Руководить блоком «Социальная сфера» в статусе исполняющего обязанности будет Екатерина Мальцева, заместитель министра территориальной безопасности Пермского края. Блок «Управление планированием и финансами» возглавит Яна Фурман, бывший гендиректор краевого Агентства инвестиционного развития. Блок «Общественные связи города» возглавит Сергей Трошков, бывший замглавы администрации Кирова.

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