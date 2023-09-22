Летний турпоток в Кисловодске вырос на 75% за пять лет

Минувшим летом Кисловодск посетили 128 тыс. туристов, что на 75% больше, чем в доковидном 2019 году, когда на курорте отдохнули 73 тыс. гостей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Евгений Моисеев.

Градоначальник отметил, что в последние годы Кисловодск стали посещать туристы разных возрастов и предпочтений. Власти города продолжают развивать курортную инфраструктуру.

«Такой существенный рост в истории Кисловодска — это важный показатель для города, так как с ростом отдыхающих растёт и городская экономика»,— подвел итог Евгений Моисеев.

Анастасия Назарова