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«Наследники и преемники»

29 сентября состоится первая встреча по программе «Наследники и преемники»

29 сентября состоится первая встреча по программе «Наследники и преемники» в рамках Семейного финансового фестиваля «Диалог поколений» и фестиваля «Семейное дело» при Пермской торгово-промышленной палате.

Частной собственности в России – немногим больше 30 лет. И сейчас «выросло» первое поколение, которому есть что передавать: бизнес, капитал, семейные активы. Тем не менее, традиции передачи бизнеса наследникам или преемникам утеряны. Как следствие, у многих российских владельцев капитала отношение к вопросам наследования или пренебрежительное, или недостаточно грамотное. К сожалению, мало кто заранее готовит бизнес к передаче будущим поколениям, а наследников – к принятию эстафеты от отца-основателя.

Проект «Наследники и преемники» направлен на возрождение культуры преемственности в бизнесе.

Встречи предназначены для собственников бизнеса, которые в ближней или дальней перспективе планируют передать или ввести наследников в управление компанией.

Будут рассматриваться стратегические, управленческие, финансовые и юридические вопросы, связанные с передачей бизнеса и капитала своим детям, а также вовлечения их в процесс управления компанией.

ПРОГРАММА 29 сентября

14:30–15:50
Панельная дискуссия «Наследники и преемники: как передать семейные ценности, бизнес, капитал»

16:00–17:20
Дискуссионный клуб: «Дети – как продолжатели семейного дела? Или зачинщики новой истории?»

Модератор – Наталья Давыдова, руководитель Центра финансовой грамотности Пермского края, эксперт по репутации и антикризисным коммуникациям.

Спикеры и участники:

• Светлана Федотова – автор книг, сценарист, лауреат Строгановской премии 2021 года в номинации «Культура»;
• Татьяна Горячева, основатель сети стоматологических клиник «Диомид»;
• Юлия Богушевская, основатель и генеральный директор ООО «Франчайзинг-Интеллект»;
• Ксения Новикова – операционный руководитель сети стоматологических клиник «ГутенТаг»;
• Олег и Надежда Сасуновы – основатели нескольких бизнесов;
• Андрей Богокин – консультант по стратегическому управлению, основатель Школы активного сценария;

• Алексей Чернов – генеральный директор ИГ «Свободный капитал».

Место: ДНТ «Губерния» (ул. Советской Армии, 4), ауд. 316.
Контакт: Наталья Давыдова, +7 902-83-55-287.

Записаться на мероприятие можно по ссылке https://clck.ru/35nv2Y

Организаторы: НП «Клуб финансистов Пермского края», РЦФГ Пермский край, Школа активного сценария Андрея Богокина (Москва), Школа «Репутация@Имя», Дмитрий Лариков (проект «Преемник 2020», Москва).

НП "Клуб финансистов Пермского края"

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