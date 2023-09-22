«Teatro умело маневрирует на грани комфорта и узнаваемости»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом проекте ресторатора Александра Оганезова и бренд-шефа Руслана Полякова, который посвящен французской кухне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Teatro Фото: Teatro

На Большой Никитской улице открылся очередной новый проект авторства ресторатора Александра Оганезова и бренд-шефа Руслана Полякова. Называется он Teatro и посвящен французской кухне.

Впрочем, отсылка эта весьма условная: все, что открывается в Москве в последнее время под девизом Vive la France, имеет весьма опосредованное отношение к французской классике, просто потому в чистом неразбавленном виде она с трудом усваивается местной публикой.

Именно поэтому Teatro, как и все прочие профранцузские проекты образца 2023 года, умело маневрирует на грани комфорта и узнаваемости, перемежая стопроцентные хиты парижских брассери вроде рийета, лукового супа и беф-бургиньон с московскими флагманскими блюдами: всевозможными пастами с ризотто и стейками на гриле, шашлыком из говядины и осьминогом с мятым картофелем.

При таком раскладе практически любой посетитель может найти себе в репертуаре Teatro блюда по душе. И все же я советую не размениваться на томаты с моцареллой и ризотто с шафраном, а заказывать «олдскульный» рийет из яйца с багетом и зеленым салатом, улитки в чесночном масле и фуа-гра в виноградном листе с картофельным пюре и хрустящим луком.

А на десерт — лимонный курд с грушевым сорбетом. Да, это привычный вкус, минималистичная подача и стильный антураж, но именно за это мы любим и ценим те самые французские брассери, которых в Москве по-прежнему как не было, так и нет.