В Сочи с начала года отдохнули 6 млн человек

Турпоток в Сочи по сравнению с показателями прошлого года увеличился на 3%, до 6 млн человек. Более 4,3 млн из них отдохнули на курорте в летний сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон. До конца сентября в городе забронировано более 80% коллективных средств размещения, а всего на осень – более 70%. По итогам года власти города ожидают турпоток на уровне 7,4 млн человек.

С увеличением числа туристов на курорте на 17,2% вырос объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса. По итогам семи месяцев он составил 38,1 млрд руб.

В Сочи из 170 морских пляжей 35 имеют национальный знак качества «Синий флаг». На курорте 13 отелей работают по системе «все включено». Практически во всех отелях есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи и инфраструктура для детей.

В городе можно посетить 165 туристических мест. По поручению мэра сформировали пять пеших туристско-экскурсионных маршрутов. Также действуют 80 пешеходных троп. Всего сеть пешеходных и велосипедных маршрутов включает 1,2 тыс. км трасс, 150 из которых благоустроены по современным экологическим стандартам.

Сейчас в Сочи отдыхают около 190 тыс. туристов. Санатории и пансионаты с лечением заполнены на 93%.

Татьяна Ручкина

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