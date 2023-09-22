«Он должен вернуть работы Вула, Гайтона и Пруве»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какое наказание суд назначил партнеру арт-дилера и мошенника Иниго Филбрика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Люди постарше помнят, что в советских газетах была рубрика «Их нравы», где живописались ужасы западной цивилизации. Мне она всегда очень нравилась, и я с радостью возобновляю ее здесь. Американцы раскрыли мошенничество в сфере арт-бизнеса. И снова говорят о том, что он (арт-бизнес) совершенно непрозрачен.

В прошлом году американский суд приговорил молодого дилера Иниго Филбрика к семи годам заключения, два из которых к тому времени он уже отсидел. Филбрика называли «бывшим вундеркиндом», «дилером в белом воротничке», вменяли ему появление на публике в отлично сшитых костюмах, с подругами с дорогим часами на руках. По-нашему — золотая молодежь, да и только. Мама у него писательница, невеста — звезда реалити-шоу.

Вменили ему мошенничество на сумму $86 млн. Что он делал, я так и не понял. Как пишут, «сложная и запутанная схема Филбрика включала в себя до сих пор неизвестные произведения искусства таких художников, как Жан-Мишель Баския, Кристофер Вул, Яёи Кусама, Дональд Джадд». Судя по всему, он якобы находил их неизвестные работы и впаривал, грубо говоря, состоятельным клиентам.

Сейчас очередь дошла до партнера Филбрика, британца Роберта Ньюланда. В прошлом году он признал вину в череде мошеннических сделок с произведениями искусства. 20 сентября суд Нью-Йорка приговорил и Ньюланда, но только к 20 месяцам заключения. Он должен отбыть 200 часов общественных работ и заплатить $76 тыс., а также вернуть картину Кристофера Вула 2016 года, гравюры Уэйда Гайтона 2007 года и работу Жана Пруве.

А был этот Ньюланд главой отдела продаж в Superblue, организации, занимающейся искусством и технологиями. Прокуроры Нью-Йорка заявили: несмотря на то, что Ньюланд не был «зачинщиком и движущей силой» многолетнего многомиллионного мошенничества, все же «в роли финансового консультанта… сотрудничал с Филбриком, талантливым молодым арт-дилером, чтобы убедить инвесторов и кредиторов доверить Филбрику свои произведения искусства и деньги».