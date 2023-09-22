Более 1,3 млрд рублей получит Нижегородская область на молодежные проекты

Росмолодежь предоставит более 1,3 млрд. рублей Нижегородской области на выплаты микрогрантов победителям конкурса молодежных проектов. По данным агентства, размеры грантов составят до 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

От Нижегородской области в конкурсе победили 16 проектов. Среди них спортивный фестиваль, проект по созданию площадки для йоги, фестиваль национальных культур и традиций, серия просветительских мастер-классов, школа тренеров неформального образования.

Всего на конкурс было подано более 5,4 тыс.заявок. Победителями стали 405 участников, между которыми разделят 35,86 млн руб.

Нижегородская область оказалась в ТОП-5 регионов по общему количеству одобренных проектов. Кроме нее в лидерах — победителям вошли Санкт-Петербург, Удмуртия, Волгоградская область и Татарстан.

Андрей Репин