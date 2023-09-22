Корпоративная социальная ответственность бизнеса задает общий тренд на партнерство

Эксперты федерального девелопера «Неометрия» выступили на круглом столе «Развитие благотворительности в Краснодарском крае». В мероприятии, организованном ИД «Коммерсантъ-Кубань», приняли участие представители бизнеса, краевой администрации, а также некоммерческих организаций.

Внешняя социальная ответственность – неотъемлемая часть деятельности компаний инвестиционного холдинга Alias Group (в его структуру входит федеральный девелопер «Неометрия»). Особое место в благотворительных мероприятиях занимает помощь самым уязвимым слоям населения.

Об этом в своем выступлении рассказала главный специалист по работе с органами власти Alias Group Анастасия Сизоненко: «Для нас важно помогать тем, кто находится в сложных жизненных ситуациях, мы стремимся создать общую для холдинга систему ценностей. Как человек, принимающий непосредственное участие в реализации благотворительных инициатив, я вижу постоянно увеличивающийся интерес со стороны сотрудников ко всем социальным проектам. Сейчас мы ставим перед собой все более глобальные задачи и планируем масштабировать наши акции».

Одним из приоритетных направлений для Alias Group является помощь россиянам, которые в данный момент находятся в зоне действия СВО, для них проводится множество благотворительных акций.

Компании холдинга также активно реализуют собственные проекты, в том числе направленные на развитие объектов социальной инфраструктуры. Среди них - капитальный ремонт сочинского семейно-досугового инклюзивного центра творчества и развития «Особое детство», строительство спортивного комплекса в селе Урмия, а также финансирование учреждений и организаций для проведения масштабных и увлекательных праздников.

Alias Group продолжает уделять большое внимание внешней корпоративной социальной ответственности, задавая тренд на партнерство между бизнес-сообществом и некоммерческим сектором.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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