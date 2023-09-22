«Авито»: cпрос на новую спецтехнику в Челябинской области вырос в 5,7 раза

В июне-августе число просмотров объявлений о продаже новой спецтехники на «Авито» в Челябинской области выросло в 5,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предложение этого вида товаров увеличилось в 4,7 раза. Об этом сообщается в исследовании «Авито».

Самым востребованным видом новой спецтехники в регионе стали грузовики, доля спроса на которые в сегменте составила 73,7%. Следом идут тягачи (6,9%) и экскаваторы (4,6%), которые в среднем стоят 10,5 млн руб. и 11,8 млн руб. соответственно. Также в список востребованных вошли прицепы (3,6%) и погрузчики (2,9%).

Спрос на подержанную спецтехнику в Челябинской области за год вырос на 2,5%. Объявлений о ее продаже стало больше на 8,8%.

«Согласно результатам исследования, грузовики являются самым популярным типом спецтехники с наработкой в Челябинской области. Доля данного типа от общего спроса на спецтехнику с наработкой летом 2023 года составила 27,7%, а средняя цена — 2,1 млн руб.»,— отмечают эксперты «Авито Спецтехника».

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