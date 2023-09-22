Зарубежные СМИ: Что изменится в News Corp после ухода Руперта Мердока?

Акции News Corp отыграли падение после объявления об уходе Руперта Мердока. Ранее компания объявила, что медиамагнат покидает пост главы совета директоров News и Fox Corporation. Его место займет сын Лаклан Мердок. В прессе обсуждают, как смена руководства изменит медийное пространство Америки и чем теперь займется 92-летний Мердок. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters
Почти 70 лет Руперт Мердок создавал свою медиаимперию. В корпорации News сообщили, что он освободит кресло председателя совета директоров двух компаний в середине ноября, но останется почетным председателем и продолжит давать новому руководству ценные советы.
«Почему глава клана Мердоков из шестерых своих детей выбрал преемником именно Лаклана?» — рассуждает Bloomberg. Известно, что в семействе практикуется соперничество и мстительность. Считается, что Мердоки были прототипами героев комедийно-драматического сериала «Наследники».
У братьев Лаклана и Джеймса есть управленческий опыт. Один возглавлял издательские активы, объединенные в News Corp, а второй — подразделение, которое занимается развлечениями, в том числе и кинокомпаниями. Аналитики говорят, что отец специально поставил сыновей в конкурирующую позицию.
Две дочери Руперта — Элизабет и Пруденс — также начинали свои карьеры в семейном медиабизнесе, но серьезных постов им не давали, поэтому женщины занялись собственными проектами. Младшие — Грейс и Хлоя от третьего брака Мердока — учатся в университетах и владеют большими пакетами неголосующих акций в компаниях отца.
Financial Times напоминает, что Лаклан принимает бизнес не в лучшем виде. СМИ, которые контролируют Мердоки, пережили серию судебных процессов. В Америке — из-за публикаций о президентских выборах, а в Великобритании — из-за взлома телефонов и прослушки частных разговоров.
Тем не менее финансовые показатели активов Мердока в плюсе. New York Post сообщает, что выручка News Corp за год приблизилась к $10 млрд, прибыль выросла почти на $1,5 млрд. Fox Corporation заработала за финансовый год $1,25 млрд, что выше прогнозов аналитиков с Уолл-стрит.
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Жизнь и карьера Руперта Мердока
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