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Зарубежные СМИ: Что изменится в News Corp после ухода Руперта Мердока?

22 сентября, пятница

Акции News Corp отыграли падение после объявления об уходе Руперта Мердока. Ранее компания объявила, что медиамагнат покидает пост главы совета директоров News и Fox Corporation. Его место займет сын Лаклан Мердок. В прессе обсуждают, как смена руководства изменит медийное пространство Америки и чем теперь займется 92-летний Мердок. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

Почти 70 лет Руперт Мердок создавал свою медиаимперию. В корпорации News сообщили, что он освободит кресло председателя совета директоров двух компаний в середине ноября, но останется почетным председателем и продолжит давать новому руководству ценные советы.

«Почему глава клана Мердоков из шестерых своих детей выбрал преемником именно Лаклана?» — рассуждает Bloomberg. Известно, что в семействе практикуется соперничество и мстительность. Считается, что Мердоки были прототипами героев комедийно-драматического сериала «Наследники».

У братьев Лаклана и Джеймса есть управленческий опыт. Один возглавлял издательские активы, объединенные в News Corp, а второй — подразделение, которое занимается развлечениями, в том числе и кинокомпаниями. Аналитики говорят, что отец специально поставил сыновей в конкурирующую позицию.

Две дочери Руперта — Элизабет и Пруденс — также начинали свои карьеры в семейном медиабизнесе, но серьезных постов им не давали, поэтому женщины занялись собственными проектами. Младшие — Грейс и Хлоя от третьего брака Мердока — учатся в университетах и владеют большими пакетами неголосующих акций в компаниях отца.

Financial Times напоминает, что Лаклан принимает бизнес не в лучшем виде. СМИ, которые контролируют Мердоки, пережили серию судебных процессов. В Америке — из-за публикаций о президентских выборах, а в Великобритании — из-за взлома телефонов и прослушки частных разговоров.

Как Руперт Мердок построил свой медиахолдинг

Тем не менее финансовые показатели активов Мердока в плюсе. New York Post сообщает, что выручка News Corp за год приблизилась к $10 млрд, прибыль выросла почти на $1,5 млрд. Fox Corporation заработала за финансовый год $1,25 млрд, что выше прогнозов аналитиков с Уолл-стрит.

Фотогалерея

Жизнь и карьера Руперта Мердока

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Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Фото: AP

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Фото: AP / Howard

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Фото: AP / Fred Jewell

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

Фото: AP / Martin Cleaver

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

Фото: Reuters

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон

Фото: Reuters / Olivia Harris

Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Фото: AP / Sang Tan

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

Фото: Reuters

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд&lt;br> На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа)

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд
На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа)

Фото: Reuters

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Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Фото: AP

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Фото: AP / Howard

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Фото: AP / Fred Jewell

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

Фото: AP / Martin Cleaver

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

Фото: Reuters

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон

Фото: Reuters / Olivia Harris

Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Фото: AP / Sang Tan

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

Фото: Reuters

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд
На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа)

Фото: Reuters

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