Зарубежные СМИ: Что изменится в News Corp после ухода Руперта Мердока?

Акции News Corp отыграли падение после объявления об уходе Руперта Мердока. Ранее компания объявила, что медиамагнат покидает пост главы совета директоров News и Fox Corporation. Его место займет сын Лаклан Мердок. В прессе обсуждают, как смена руководства изменит медийное пространство Америки и чем теперь займется 92-летний Мердок. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

Почти 70 лет Руперт Мердок создавал свою медиаимперию. В корпорации News сообщили, что он освободит кресло председателя совета директоров двух компаний в середине ноября, но останется почетным председателем и продолжит давать новому руководству ценные советы.

«Почему глава клана Мердоков из шестерых своих детей выбрал преемником именно Лаклана?» — рассуждает Bloomberg. Известно, что в семействе практикуется соперничество и мстительность. Считается, что Мердоки были прототипами героев комедийно-драматического сериала «Наследники».

У братьев Лаклана и Джеймса есть управленческий опыт. Один возглавлял издательские активы, объединенные в News Corp, а второй — подразделение, которое занимается развлечениями, в том числе и кинокомпаниями. Аналитики говорят, что отец специально поставил сыновей в конкурирующую позицию.

Две дочери Руперта — Элизабет и Пруденс — также начинали свои карьеры в семейном медиабизнесе, но серьезных постов им не давали, поэтому женщины занялись собственными проектами. Младшие — Грейс и Хлоя от третьего брака Мердока — учатся в университетах и владеют большими пакетами неголосующих акций в компаниях отца.

Financial Times напоминает, что Лаклан принимает бизнес не в лучшем виде. СМИ, которые контролируют Мердоки, пережили серию судебных процессов. В Америке — из-за публикаций о президентских выборах, а в Великобритании — из-за взлома телефонов и прослушки частных разговоров.

Тем не менее финансовые показатели активов Мердока в плюсе. New York Post сообщает, что выручка News Corp за год приблизилась к $10 млрд, прибыль выросла почти на $1,5 млрд. Fox Corporation заработала за финансовый год $1,25 млрд, что выше прогнозов аналитиков с Уолл-стрит.

Фотогалерея Жизнь и карьера Руперта Мердока Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной Фото: AP Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие Фото: AP / Howard Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику Фото: AP / Fred Jewell В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting Фото: AP / Martin Cleaver В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания Фото: Reuters В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон Фото: Reuters / Olivia Harris Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного Фото: AP / Sang Tan В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году Фото: Reuters В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд

На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа) Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 10 Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной Фото: AP Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие Фото: AP / Howard Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику Фото: AP / Fred Jewell В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting Фото: AP / Martin Cleaver В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания Фото: Reuters В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон Фото: Reuters / Olivia Harris Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного Фото: AP / Sang Tan В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году Фото: Reuters В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд

На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа) Фото: Reuters Смотреть

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