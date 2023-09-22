Минфин Башкирии будет участвовать в деле по иску экс-судьи КС РБ

Судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Искандарова, которая рассматривает иск бывшего судьи Конституционного суда Башкирии Мунира Валеева к администрации главы республики, предложила привлечь к участию в процессе в качестве третьего лица региональное министерство финансов. По ее мнению, которое она озвучила на прошедшем сегодня судебном заседании, это необходимо, поскольку в случае удовлетворения иска исполнять решение суда должно будет министерство. Господин Валеев, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», просит признать за ним право на выплату пенсии и единовременного выходного пособия.

Истец и представитель ответчика не возражали против участия минфина.

Следующее судебное заседание назначено на 27 октября.

Мунир Валеев — бывший председатель Кировского райсуда Уфы. В 2012 году он был лишен судейского статуса за дисциплинарные нарушения. В 2019-2022 годах Мунир Валеев был судьей ныне ликвидированного Конституционного суда Башкирии.

Майя Иванова

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