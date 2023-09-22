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Туристический поток в Сочи в текущем курортном сезоне вырос на 3%

С начала года Сочи посетили 6 млн туристов, что на 3% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта. В высокий сезон на курорте отдохнули 4,3 млн человек, а прогноз туристического потока до конца года составляет 7,4 млн человек, что также должно превысить показатели 2022 года.

По данным городской администрации, до конца сентября в Сочи забронировано более 80% коллективных средств размещения, а в целом на осенний период – более 70%. В настоящее время в Сочи единовременно находятся около 190 тыс. отдыхающих. В бархатный сезон наибольшим спросом пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление, уровень загрузки в сочинских санаториях и пансионатах с лечением сейчас составляет 93%.

В гостиницах и санаториях Сочи действуют около 95 тыс. номеров всех категорий, также отдыхающим доступны мини-отели и гостевые дома. Гости курорта могут посетить 165 объектов показа, это природные и культурно-познавательные достопримечательности. В Сочи отдыхающим доступны 170 пляжей.

Анна Перова, Краснодар

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