В четырех городах Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

С 19 часов 23 сентября в Челябинске, Коркино и Златоусте вводится предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени. Оно будет действовать до 11 часов 25 сентября, сообщают в министерстве экологии региона.

В Сатке режим НМУ вводится с 5 часов 23 сентября и продлится до 15 часов 24 сентября. В связи с неблагоприятными метеоусловиями контрольно-надзорные органы усиливают контроль за деятельностью промышленных предприятий Челябинской области.

«Промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов»,— подчеркивают в минэкологии Челябинской области.

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