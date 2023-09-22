Еврокомиссия оштрафовала Intel на €376 млн за монополизм

Сегодня Европейская комиссия сообщила о повторном наложении штрафа на американскую корпорацию Intel за «злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов». Размер штрафа составляет €376,36 млн. В 2009 году Еврокомиссия уже накладывала по той же причине штраф на Intel в размере €1,06 млрд.

После двухлетнего расследования европейский регулятор счел, что Intel предоставляла большие скидки на свои процессоры компаниям Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, а также платила им за задержки в производстве компьютеров на чипах от конкурента AMD. Но прошлом году Intel удалось обжаловать решение 2009 года в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге, который отменил штраф.

Впрочем, Еврокомиссия продолжает настаивать, что Intel злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке чипов, отмечая, что в решении европейского суда есть упоминание о таком поведении в целом. «Меньший размер штрафа в сегодняшнем решении отражает более узкий по сравнению с решением 2009 года круг допущенных нарушений»,— говорится в сегодняшнем заявлении Европейской комиссии.

О реакции Intel на новый штраф в ЕС пока не сообщается.

Евгений Хвостик