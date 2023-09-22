Два человека погибли в ДТП в Абинском районе

На автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Краснодарского края.

Авария произошла 21 сентября около 19:00. По предварительным данным, 57-летний водитель Great Wall проехал на красный сигнал светофора и врезался в Ford Fusion, которым управлял 73-летний мужчина. В результате столкновения погибли водитель и 74-летний пассажир автомобиля Ford.

Виновник аварии за рулем Great Wall получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Подробные обстоятельства происшествия выясняются.

Георгий Ефименко

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