Реконструкция Восточного мола сочинского порта обойдется в 102 млн рублей

На реконструкцию берегоукреплений в корневой части Восточного мола порта Сочи планируют потратить 102 млн руб. Информацию об этом Азово-Черноморский филиал Росморпорта разместил на сайте госзакупок.

За счет реконструкции берегоукрепления собираются сделать автомобильный проезд на Восточный мол. Цель проекта — достичь устойчивости конструкции к морским волнам, а также исключить разрушения откоса и просадки покрытия проезда во время использования.

Работы по реконструкции берегоукреплений Восточного мола морпорта в Сочи в устье реки Мзымта должны быть завершены до конца 2025 года с момента заключения договора. Подрядчика выберут 16 октября.

Георгий Ефименко

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