Виктора Рашникова переизбрали президентом СПП Челябинской области

Президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области на ближайшие пять лет переизбран председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Решение принято на заседании правления СПП. Кандидатура господина Рашникова поддержана единогласно.
Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ
Ранее президент и органы правления объединения избирались на четыре года. На сегодняшнем заседании было принято решение внести изменения в устав и продлить сроки полномочий до пяти лет.