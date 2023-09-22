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Виктора Рашникова переизбрали президентом СПП Челябинской области

Президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области на ближайшие пять лет переизбран председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Решение принято на заседании правления СПП. Кандидатура господина Рашникова поддержана единогласно.

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Ранее президент и органы правления объединения избирались на четыре года. На сегодняшнем заседании было принято решение внести изменения в устав и продлить сроки полномочий до пяти лет.

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