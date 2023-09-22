Виктора Рашникова переизбрали президентом СПП Челябинской области

Президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области на ближайшие пять лет переизбран председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Решение принято на заседании правления СПП. Кандидатура господина Рашникова поддержана единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Ранее президент и органы правления объединения избирались на четыре года. На сегодняшнем заседании было принято решение внести изменения в устав и продлить сроки полномочий до пяти лет.