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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Перми за пределы полосы выкатился турецкий Boeing

Аэродром Большое Савино (Пермь) закрылся из-за выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы Boeing 737 авиакомпании AnadoluJet. Борт выполнял рейс из Анталья—Пермь.

В АО «Международный аэропорт Пермь» пояснили «Ъ», что в результате авиаинцидента никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы в здание аэровокзала. По данным аэронавигационных сервисов для экипажей гражданской авиации, пока взлетно-посадочная полоса Большого Савино закрыта. Коэффициент сцепления полосы, по данным сводки METAR, на момент инцидента, составлял 0,6, что позволяет безопасно выполнить посадку.

В начале нынешнего года за пределы ВПП выкатился Boeing 737 авиакомпании «Победа». В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидента стала неисправность передней опоры шасси, а также необоснованные действия экипажа.

Дмитрий Астахов, Пермь

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