В Красноярском крае «черные лесорубы» спилили лес на 180 млн рублей

Перед судом предстанут четверо участников группы «черных лесорубов», незаконно спиливших лес на 180 млн руб. в Абанском районе Красноярского края. Им предъявлено обвинение по 47 эпизодам ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемые в период с мая 2020-го по ноябрь 2021 года на территории Абанского района незаконно вырубили более 21 400 кубометров деловой древесины. Лесному фонд РФ, подсчитали правоохранители, причинен ущерб на сумму почти 180 млн руб.

В прокуратуре сообщили, что в ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 37,4 млн руб. наложен обеспечительный арест, изъято и передано на реализацию более 270 кубометров древесины. Кроме того, обвиняемые добровольно возместили ущерб в размере 120 тыс. руб.

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Илья Николаев