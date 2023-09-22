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Коммерсантъ FM
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«Роботы органично имитируют жизненные ситуации»

Александр Леви — о ботах для разговоров с мошенниками от «Тинькофф»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как роботы помогают бороться с телефонными злоумышленниками.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Тинькофф» запустил фабрику роботов для разговоров с мошенниками. С помощью них авторы разработки решают две ключевые задачи. Первая — удерживать злоумышленников на линии как можно дольше. Ведь чем больше времени мошенники тратят на разговор с роботом, тем меньше реальных людей они успевают обзвонить. Вторая важная миссия — изучение схем, которые используют злоумышленники. Это поможет совершенствовать систему защиты.

Разработкой текущих навыков ботов в «Тинькофф» занимались начиная с апреля текущего года. И этот инструмент уже интегрирован в телефонного секретаря Олега. Сейчас воспользоваться его новым навыком могут около 0,5 млн человек. В течение месяца фичу запустят для всех пользователей телефонного секретаря. Подключить его бесплатно может любой владелец смартфона вне зависимости от оператора.

В разработке фабрики роботов участвовали антифрод-эксперты, психологи. Это позволило сгенерировать ответы, которые удерживают мошенников в диалоге на протяжении 2-10 минут. Роботы органично имитируют жизненные ситуации с разными голосами и настроениями. Вот пара примеров:

— А сколько времени, вообще видели? Зачем вы звоните мне сейчас? У меня обед.

— И что?

— Слушайте. А мне вот кажется, что у вас с головой не все в порядке. Вам так не кажется?

— Вы только что подавали заявку на кредитование.

— Да. Я подавал заявку по воде. То кипяток два часа идет, то холодная из обоих кранов хлещет. И ни одного предупреждения от ТСЖ.

Пока специалисты «Тинькофф» развивают роботов в этом направлении в одиночку. Но отмечают отклик в индустрии и надеются на участие самих пользователей, которые помогут обогатить фабрику роботов новыми персонажами.

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