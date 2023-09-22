На Кубани выдача ипотеки по ДДУ увеличилась на 71%

С января по июль в Краснодарском крае число выданных ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по ДДУ увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем вырос более чем вдвое, сообщает пресс-служба федерального девелопера «Неометрия».

Объем возводимого жилья в августе 2023 года в Краснодаре составил 6,5 млн кв. м., в Сочи — 505 тыс. кв. м., в Новороссийске — 497 тыс. кв. м. На первичном рынке Краснодара за 2023 год продано 24 тыс. квартир, что вдвое больше прошлогодних данных. В Сочи за исследуемый период спрос увеличился в четыре раза и составил 3,1 тыс. сделок. В Новороссийске за это время было продано 1,1 тыс. квартир.

Лидером по самой высокой стоимости жилья остается Сочи со средневзвешенной ценой — 376,1 тыс. руб. за квадратный метр. На втором месте Новороссийск — 160 тыс. руб. за «квадрат», где 80% объема локального рынка составляет комфорт-класс. В Краснодаре этот показатель составил 133 тыс. руб. за квадратный метр, а доля жилья комфорт-класса почти не изменилась с прошлого года и составила 59%.

За счет значительного объема ввода бизнес-класса, доля массового сегмента на рынке недвижимости в Сочи сократилась с 75% до 53% к концу первого полугодия 2023 года. Причем 80,6% всех продаж приходится на квартиры до 38 кв. м. Высокий спрос формируется из-за того, что такую недвижимость покупают для сезонного отдыха или под сдачу туристам.

«По нашим оценкам, в Краснодарском крае уровень цен до конца 2023 года и в 2024 году будет относительно стабилен, а в Новороссийске возможна положительная 3-процентная динамика. В то же время в Сочи на фоне наблюдающегося на первичном рынке дефицита предложения цены будут расти в пределах 15-20%»,— отмечает заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

Георгий Ефименко

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