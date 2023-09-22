Проект ремонта «Дома Башнефти» прошел экспертизу

Эксперты ООО «Маковей» одобрили проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Башнефти», расположенного на Советской площади в Уфе. Здание находится в собственности ГКУ «Хозяйственное управление», в нем расположены республиканские ведомства.

Проект, разработанный компанией «Альбит», предполагает проведение ремонтных работ, в число которых входит разборка ненесущих кирпичных перегородок в помещениях, заполнений оконных и дверных проемов, устройство новых инженерных сетей (систем отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, сетей связи, пожарной и охранной сигнализации). Кроме того, в проекте предусмотрен ремонт помещения цокольного этажа и помещения под крыльцом под современное использование в качестве складов. Будет проведена отделка помещений с установкой технологического оборудования и мебели.

Эксперты пришли к выводу, что запланированные работы не нарушают особенностей памятника, составляющих его предмет охраны, не затрагивают конструктивные и другие характеристик надежности и безопасности объекта культурного наследия, а его внутренняя структура позволяет выполнить ремонт на цокольном этаже и помещения под крыльцом.

Наталья Балыкова

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