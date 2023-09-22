Ушел из жизни бывший гендиректор Курганмашзавода

Умер бывший генеральный директор Курганского машиностроительного завода Александр Богомолов, возглавлявший предприятие с 1981 по 1990 годы. Ему было 82 года, сообщается в telegram-канале Курганмашзавода.

Александр Богомолов —уроженец села Моршиха Макушинского района. В 1969 году окончил Курганский машиностроительный институт. Прошел путь от сменного мастера до гендиректора Курганского машзавода. Являлся почетным гражданином регионального центра.

«Под руководством Александра Дмитриевича было запущено серийное производство БМП-2 и БМП-З. Развивалась социальная сфера — строилось жилье, школы и детские сады, спортивные объекты»,— отмечают в Курганмашзаводе.