Курорт Шерегеш прирастает новыми апартаментами

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

«УГМК-Застройщик» продолжает активно участвовать в развитии спортивно-туристического комплекса Шерегеш. На сегодня это самый масштабный проект комплексного развития территории в России по площади участка, объемам строительства и инвестиций. Накануне девелопер получил разрешение на строительство второго десятиэтажного апарт-комплекса на 334 номера. Это стало еще одним шагом в реализации проекта будущего «Шермонт» в Шерегеше.



Рядом с местом запланированного строительства уже возводится первый комплекс с апартаментами площадью от 23 до 72 кв. м., в которых предусмотрены эргономичные планировки и террасы под открытым небом. Дополнительно здесь разместится пятизвездочный апарт-отель на 165 номеров.

- Для развития туристического потенциала девелопер создаст ключевую инфраструктуру, которая станет привлекательной для путешественников в любое время года, - рассказывает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. - Помимо магазина и проката спортивного инвентаря, детского горнолыжного клуба, к услугам гостей будут гастрономические и развлекательные заведения. Это зарекомендовавшие на Урале кафе «Breadway», грузинский ресторан, караоке-бар. Еще одной фишкой станет spa-центр с бассейном под открытым небом.

Оба апарт-комплекса планируется сдать в конце 2024 – начале 2025 года. Параллельно компанией ведется проектирование еще двух комплексов и первых гостевых домиков-шале. Все они позволят увеличить количество номерного фонда на курорте. Рядом для удобства автомобилистов будет сооружен 4-этажный наземный паркинг на 212 машиномест. Он станет не просто местом для хранения автомобиля. На первом этаже в перспективе разместятся кафе, горнолыжный прокат и инструкторская, паб и магазин одежды.

Девелопер для увеличения зоны катания уже в этом году подготовил полосу для горнолыжной трассы длиной в 1,5 километра. А при участии российского лыжника и олимпийца Александра Бессмертных проектируется трасса для беговых лыж и пункт проката спортивного снаряжения. Он начнет работу в новом году. Готовятся к строительству два подъемника. Как ожидается, первая канатная дорога будет проложена от апарт-комплексов до середины горы Зеленой, вторая — до вершины.

В будущем компания «УГМК-Застройщик» начнет возводить недалеко от апарт-комплексов новую площадь, которая станет главным общественным пространством для проведения праздников и других массовых мероприятий.

- Для превращения Шерегеша в курорт мирового уровня мы развиваем инженерные сети и сопутствующую инфраструктуру. Это касается увеличения электрических мощностей, потребности в воде и канализации, - дополняет Евгений Мордовин. - В этом году ведем проектирование станции регазификации сжиженного природного газа, газопровода и котельных, закупили технику для его доставки. Ввод станции в эксплуатацию в начале 2024 года позволит обеспечить курорт «Шермонт» экологически чистым топливом.

Необходимо отметить, что реализация проекта в Шерегеше запланирована до 2042 года. Всего на территории планируется построить 37 апарт-комплексов на 7,5 тысяч номеров. Увеличится вдвое количество подъемников и протяженность горнолыжных трасс, которая составит порядка 100 километров. В результате Шерегеш должен стать номером один в стране и войти в 10-ку крупнейших горнолыжных курортов мира.

https://sheregesh-ugmk.ru/

ООО «СЗ«УГМК-Шерегеш»