ЮУрГУ будет развивать образовательные программы совместно с ЧКПЗ

Южно-Уральский государственный университет подписал долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Челябинский кузнечно-прессовым заводом (ЧКПЗ). Стороны намерены совместно создавать научно-образовательный комплекс «Кузнечно-штамповочное производство с использованием искусственного интеллекта». Об этом в своем telegram-канале рассказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Руководитель вуза отметил, что университет и предприятие заинтересованы в объединении своих компетенций для повышения качества подготовки инженеров, технологов, проектировщиков и конструкторов.

«Мы договорились, что этот проект найдет отклик и на площадке межуниверситетского кампуса, в котором будут формироваться инжиниринговое подразделение ЧКПЗ и студенческое конструкторское бюро»,— отметил Александр Вагнер.

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