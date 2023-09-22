Ecco представляет коллекцию сумок и аксессуаров

В новую коллекцию Leather Goods известного датского бренда Ecco вошли как сумки и аксессуары в новом дизайне, так и бестселлеры в необычных расцветках и текстурах: универсальные Pinch Bag и Takeaway, вместительные сумки E TOTE, Weeble Bag трендовой овальной формы и сумка в виде печенья с предсказанием Fortune Bag. Среди кожаных аксессуаров — кошельки разных форм и размеров, миниатюрные сумки-чехлы для телефона, картхолдеры и ключницы. Модели выпускаются в цветовой палитре от классических шоколадного и бордового оттенков до неоново-зеленого, нежно-розового и фиолетового.

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