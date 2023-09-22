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Скончался бывший футболист «Уралмаша» Георгий Амиропуло

На 68-м году жизни скончался бывший нападающий ФК «Уралмаш» Георгий Амиропуло. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

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Фото: ФК «Урал» Telegram

Фото: ФК «Урал» Telegram

Фото: ФК «Урал» Telegram

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Фото: ФК «Урал» Telegram

Фото: ФК «Урал» Telegram

Фото: ФК «Урал» Telegram

Георгий Амиропуло родился в Нижнем Тагиле. Сначала играл в ФК «Уралец», а затем переехал в Свердловск. В составе ФК «Уралмаш» он выступал с 1975 по 1977 год.

«Это был техничный форвард, с уникальным дриблингом и мощным ударом. В 1975 году в домашнем матче Первой лиги чемпионата СССР Георгий Амиропуло забил 2 мяча в ворота минского "Динамо»"»,— отметили в ФК «Урал», добавив, что тогда свердловскому футболисту аплодировал легендарный советский вратарь Лев Яшин.

После окончания футбольной карьеры и до выхода на пенсию господин Амиропуло работал детским тренером.

Прощание с Георгием Амиропуло пройдет 23 сентября в 12:30 в соборе св. Пантелеимона по адресу ул. Лучевая, 35.

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