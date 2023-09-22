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обновлено 12:10

В хозяйствах Удмуртии зафиксировали факты простоя из-за дефицита дизтоплива

В Удмуртии по итогу четырех месяцев 2023 года стоимость дизельного топлива возросла на 67%, а в сентябре при этом было зафиксировано отсутствие топлива на станциях. Об этом во «ВКонтакте» сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова.

Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

Как рассказала госпожа Абрамова, в настоящее время на заправочных станциях действует мера, согласно которой в одни руки выдают 50 л дизельного топлива. «Интересная задача для любого хозяйства при емкости топливных баков на К-700 более 600 л»,— отметила вице-премьер.


Для работников отрасли АПК данный вопрос стал «мыслью номер один», поскольку для будущего сезона нужно сделать еще почти 200 тыс.га. Посев озимых завершен на площади 76 тыс. га, а кукуруза, лен и картофель нуждаются в уборке.

«В наших хозяйствах уже есть факты простоя. Но сегодняшняя новость про ограничение экспорта дизельного топлива — явно позитивная. Мы принимаем меры. Большего пока не скажу. Мы обязательно справимся»,— написала Ольга Арбамова.

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