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Коммерсантъ FM
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ФНС запустила сервис подбора имени ребенку

Федеральная налоговая служба (ФНС) на базе государственного реестра актов гражданского состояния запустила сервис по подбору имени ребенка. Сразу после запуска сервис временно приостановил работу с целью защиты от хакерских атак.

В базе сервиса 5 тыс. уникальных имен, которые были зарегистрированы в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года. С его помощью родители могут подобрать имя своему ребенку по различным критериям: по сочетанию имени и отчества, по пожеланиям к популярности или редкости имени, по первым буквам или длине. Есть возможность подобрать имя с учетом региональных и национальных особенностей. Также система может сгенерировать имя случайным образом

В России в 2023 году самые распространенные имена девочек — София, Ева, Анна, Мария и Виктория, а среди мальчиков — Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.

Помимо сервиса на портале опубликована база имен с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет. Также там можно посмотреть статистику по рождениям и бракам.

Александра Горошилова

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