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В Рыбинске заканчиваются работы по берегоукреплению

В Рыбинске Ярославской области работы по берегоукреплению участка от ДК «Вымпел» до ДС «Полет» готовы на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая стоимость контракта составляет более 483 млн руб., выполняет строительство АО «Группа компаний "ЕКС"». В министерстве рассказали, что по контракту подрядчик должен завершить работы в ноябре 2023 года.

«Объект инженерной защиты поможет предотвратить разрушение участка берега, на котором находится многоквартирный дом по ул. Кораблестроителей, Дом культуры "Вымпел" и стадион "Сатурн"»,— указывается в сообщении министерства.

Ранее глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщал, что работы идут с опережением графика и могут быть завершены раньше сроков, однако на два месяца их приостанавливали из-за нереста рыбы. После окончания проекта с берегоукреплением власти Рыбинска надеются выполнить благоустройство самой набережной. «Ждем подтверждения финансирования»,— заявлял Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова

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