Директора ООО «Арслан» в Татарстане обвиняют в неуплате 277 млн рублей налогов

В Татарстане на 65-летнего руководителя ООО «Арслан» завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 277 млн руб. Об этом сообщило СУ СКР по Татарстану, не называя имени подозреваемого.

Как полагает следствие, в 2018–2021 годах, чтобы снизить платежи по НДС и налог на прибыль, он предоставлял в налоговую инспекцию «заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях» с 43 контрагентами.

В СУ СКР говорят, что директора разоблачили «в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий». В операции участвовали сотрудники УЭБиПК МВД, УФСБ и Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"