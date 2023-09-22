Президент Сирии Асад встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Глава КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Ханчжоу. ТАСС со ссылкой на эфир китайского телеканала CCTV сообщил, что по итогам встречи стороны установили отношения стратегического партнерства. По словам Си Цзиньпина, подробности договоренностей будут объявлены позже. Накануне сирийский президент прибыл в Китай для участия в церемонии открытия XIX Азиатских игр, которая пройдет 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Сталкиваясь с международной ситуацией, полной нестабильности и неопределенности, Китай готов продолжать совместно с Сирией твердо поддерживать друг друга, развивать дружественное сотрудничество и совместно защищать международную справедливость»,— заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Китай поддерживает Сирию в деле укрепления возможностей по борьбе с терроризмом. По его словам, китайская сторона окажет помощь Сирии в «деле защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности».

«За 67 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-сирийские отношения выдержали испытания международными переменами, дружба между странами крепнет день ото дня»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по «РИА Новости»).

Башар Асад приехал в Китай со своей женой Асмой 21 сентября. Ожидается, что за время визита помимо Ханчжоу они также посетят Пекин и Шанхай. Французская радиостанция Fri писала, что Башар Асад планирует заручиться финансовой поддержкой Китая в рамках восстановления экономики Сирии после войны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Башар Асад вступил в Азиатские игры».