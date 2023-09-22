Ввод жилья в Нижегородской области увеличился на четверть за восемь месяцев

В Нижегородской области в январе-августе 2023 года введено 1,44 млн кв.м. жилья, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале. Результат превысил показатели восьми месяцев прошлого года на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По статистике 70% или 962,7 тыс. кв.м. от общего объема ввода обеспечило население, строящее индивидуальное жилье. Рост показателя к январю-августу 2022 года составил 15,8%. Большая часть домов или 616,8 тыс. кв.м. построены в сельской местности, результат превысил прошлогодний на 25,3%.

Лидерами ввода ИЖС господин Поляков назвал Кстовский и Богородский муниципальные округа.

Владимир Зубарев