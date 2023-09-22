Сеть «Ашан» увеличит поставки ярославской продукции

В Ярославской области на 3% увеличатся поставки местной продукции в магазины компании «Ашан». Об этом договорились компания и сельхозпроизводители в ходе торгово-закупочной сессии, сообщили в областном правительстве.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В области работают 6 супермаркетов и 1 гипермаркет федеральной сети «Ашан». 26 ярославских предприятий поставляют в эти магазины мясо, колбасу, молоко, сыр, бакалею и напитки. Теперь поставки местной продукции увеличатся на 3% в результате достигнутой договоренности между сторонами.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что компания «Ашан» в 2023 году присоединилась к проекту «Ярославский продукт», в рамках которого товары региональных производителей на полках магазинов отмечают специальными ценниками.