Сеть «Ашан» увеличит поставки ярославской продукции

В Ярославской области на 3% увеличатся поставки местной продукции в магазины компании «Ашан». Об этом договорились компания и сельхозпроизводители в ходе торгово-закупочной сессии, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В области работают 6 супермаркетов и 1 гипермаркет федеральной сети «Ашан». 26 ярославских предприятий поставляют в эти магазины мясо, колбасу, молоко, сыр, бакалею и напитки. Теперь поставки местной продукции увеличатся на 3% в результате достигнутой договоренности между сторонами.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что компания «Ашан» в 2023 году присоединилась к проекту «Ярославский продукт», в рамках которого товары региональных производителей на полках магазинов отмечают специальными ценниками.

Алла Чижова