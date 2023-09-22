«ВсеИнструменты.ру»: жители Новосибирска рассказали, что предпочитают покупать онлайн

По данным исследования «ВсеИнструменты.ру», россияне выбирают онлайн-магазины в основном из-за удобной доставки и выгодных акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру Фото: предоставлено пресс-службой ВсеИнструменты.ру

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, какие товары россияне предпочитают покупать онлайн. В исследовании приняли участие 1525 жителей всех регионов России старше 18 лет.

Большая часть респондентов (76%) так или иначе предпочитают покупать онлайн: треть из них (32%) покупают онлайн то, чего нет в офлайн-магазинах, 27% — те товары, которые не нужно «подержать в руках» перед покупкой, 13% россиян приобретают все исключительно онлайн, а 4% — то, что дешевле, чем в офлайн-магазинах. Четверть (24%) опрошенных ходят на шопинг в обычные офлайн-магазины.

Из тех, кто совершает покупки исключительно в онлайн-магазинах, большинство покупают там товары для хобби (31%), декор и товары для интерьера (28%), посуду и кухонную утварь (25%), автотовары (23%), товары для туризма (21%), электронику (20%), крупную бытовую технику (20%), а также одежду и обувь (16%). Были названы и другие варианты ответов, но они не набрали большого количества голосов.

Среди причин, по которым респонденты покупают товары в онлайн-магазинах, самой популярной оказалось наличие удобных способов доставки (41%). Также россияне выбирают такой вид шопинга, потому что только в онлайн-магазинах они находят нужный товар (28%), или там есть выгодные акции, скидки (25%) и удобные способы оплаты (24%). Среди преимуществ покупок в интернете опрошенные отметили экономию времени (13%), широкий ассортимент и большой выбор (13%), низкие цены на нужные категории (10%), наличие товара в необходимом количестве (7%) и брендов, которых нет в офлайне (6%).

«Мы регулярно собираем обратную связь от наших клиентов, и, согласно результатам опросов, для потребителя действительно крайне важны быстрая доставка, широкий ассортимент, а также близость магазина к дому. Поэтому мы активно расширяем перечень наших категорий товаров и географию присутствия,— комментирует новость Сергей Денисенко, руководитель пресс-службы ВсеИнструменты.ру».— Для нашего направления также высокий приоритет — это экспертная консультация, так как у категорий товаров для строительства и ремонта есть свои специфика и характеристики».

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