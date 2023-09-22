Следком проверит законность возведения многоэтажки в историческом районе Керчи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела, возбужденного по факту возведения многоэтажного жилого дома в историческом районе Керчи. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Жители города обратились в ведомство, выразив несогласие с проводимым строительством. Керчане утверждают, что земля, на которой ведется строительство, была передана в аренду без проведения историко-культурной экспертизы.

«В результате граждане будут ограничены в подходе к морю. Отмечается, что данная территория имеет как рекреационное, так и историческое значение. В годы Великой Отечественной войны с этого места эвакуировали детей»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, горожане неоднократно обращались в различные инстанции по данному вопросу, однако соответствующих мер реагирования со стороны ответственных лиц не последовало. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Анастасия Донскова

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