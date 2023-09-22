Челябинской области выделят средства на достройку четырех проблемных домов

Правительство РФ выделит Челябинской области средства для завершения строительства четырех проблемных многоквартирных домов. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Размер поддержки не уточняется.

Средства после определения объемов финансирования направит Фонд развития территорий (ФРТ). Он компенсирует 62% затрат на достройку дома возле парка Автозаводцев. На завершение остальных трех объектов выделят по 1% от необходимого финансирования. Среди них дом по улице Мамина, 87 в Челябинске, дом по Фруктовой, 3 в Копейске и в 1-м микрорайоне Усть-Катава.

Также средства на достройку проблемных домов выделят Ставропольскому краю, Ивановской, Иркутской, Нижегородской и Ростовской областям.

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