Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинской области выделят средства на достройку четырех проблемных домов

Правительство РФ выделит Челябинской области средства для завершения строительства четырех проблемных многоквартирных домов. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Размер поддержки не уточняется.

Средства после определения объемов финансирования направит Фонд развития территорий (ФРТ). Он компенсирует 62% затрат на достройку дома возле парка Автозаводцев. На завершение остальных трех объектов выделят по 1% от необходимого финансирования. Среди них дом по улице Мамина, 87 в Челябинске, дом по Фруктовой, 3 в Копейске и в 1-м микрорайоне Усть-Катава.

Также средства на достройку проблемных домов выделят Ставропольскому краю, Ивановской, Иркутской, Нижегородской и Ростовской областям.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...