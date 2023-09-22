На перекрестке в Екатеринбурге появилась вафельная разметка

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей и Крауля нанесли вафельную разметку. Она запрещает выезжать на отмеченный участок, если там образовался затор. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Напомним, еще одну размету планируется нанести на пересечении улиц Малышева — Восточной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Вафельная разметка позволит избежать ситуации, когда водители выезжают на перекресток под мигающий сигнал светофора, упираются в затор и блокируют движение по другим направлениям.

За остановку на вафельной разметке, помешавшую движению других автомобилей, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. Нарушения будут фиксировать камеры.

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