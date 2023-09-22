Отдых на высоте

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, каким может быть уровень комфорта в путешествиях.

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Тим Коуп — любитель передвигаться по миру на различных, в том числе достаточно необычных, транспортных средствах. Среди них — велосипед, гребная лодка, лыжи, лошадь и даже верблюд. Это не считая пеших походов на большие расстояния. За любовь передвигаться по миру нестандартными способами National Geographic несколько лет назад наградил Коупа титулом «Австралийский путешественник года». Началось необычное увлечение Тима в 2004-м с преодоления дистанции в 10000 км от Монголии до Венгрии на лошади. Заняло это три года.

Звучит впечатляюще, но лично я предпочитаю путешествовать с комфортом. И комфорт в полете к месту отдыха для меня не менее важен, чем уровень отеля. Недавно я с приятным удивлением узнала, что в России есть туристический оператор с собственным джетом на 72 кресла бизнес-класса. Работающая в премиум-сегменте компания Loti является эксклюзивным заказчиком Boeing-757 Lujo BlackJet, принадлежащего авиакомпании AZUR air. Первый и единственный в своем роде самолет в компоновке Full-business class и в стильной черной ливрее.

Обслуживание на борту не уступает стандартам бизнес-класса лучших авиакомпаний мира. Шампанское, меню от шеф-поваров турецкого отеля Lujo Bodrum, кресла, раскладывающиеся в кровать, дорожный набор Bulgari и что меня как «яблочника» порадовало — система развлечений с планшетами iPad последней модели и наушниками AirPods Max. Летает джет на Мальдивы и в Турцию, но я очень надеюсь география его полетов будет только расширяться.

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В 2003-м Мэтт Хардинг отправился в путешествие, которое привело его в четыре десятка стран на разных континентах. Он не объезжал эти страны на лошади и не преодолевал водные преграды на пироге, но путешествие его меж тем очень необычное, а потому знаменитое.

Все дело в простом и веселом танце. Его Мэтт танцевал у главных достопримечательностей и в самых красивых местах мира. Сначала один, а потом стал указывать онлайн место следующего «выступления» и собирал очень большие группы поддержки. Мачу-Пикчу, пустыня Вади Рам, подножье Эйфелевой башни — где только не станцевал Мэтт.

Вообще Хардинг — человек недюжинных организаторских способностей: музыка, группа поддержки, видеозапись не в самых простых для этого местах требуют подготовки.

Я бы такую задачу доверила хорошему консьержу. Такому, как личный ассистент Joy Assist (обратите внимание, какое прекрасное название должности) у туроператора Loti. Организовать танцы у пирамиды Хеопса для него — из несложных задач. Loti предлагает высочайший уровень сервиса, аналогов которому на российском рынке нет.

Обеспечивается это и экспертизой работающих в компании профессионалов, и контролем качества каждого этапа путешествия благодаря наличию собственного джета на 72 места бизнес-класса, сотрудничеству с лучшими пятизвездочными отелями или, например, наличию своего брендированного автопарка в Турции, состоящего из новых автобусов и минивэнов Mercedes-Benz. Для любителей максимального комфорта есть и Mercedes Maybach S 580.

Ключевые направления Loti — Мальдивы, Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ. Ну что, куда поедем танцевать?

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Англичанин Карл Бушби пытается стать первым человеком, полностью обогнувшим земной шар пешком. Он начал свой поход, известный как «Экспедиция Голиафа», в 1998 году недалеко от оконечности Южной Америки. Обошел четыре континента и десятки стран. Прошел больше 43000 километров.

А вот на Мальдивы, как ни старайся, пешком не дойдешь. Да и зачем идти, если можно долететь? Да еще и с комфортом на Boeing-757 Lujo BlackJet, рассчитанном на 72 места бизнес-класса. Такой предлагает туроператор Loti. Джет означает максимальный комфорт, начиная с аэропорта с собственными стойками регистрации и ожиданием рейса в бизнес-лаунже. Это комфортнее даже обычного бизнес-класса, ведь на стойках авиакомпаний регистрируются пассажиры разных рейсов.

По прилету вас также ждет высочайший комфорт: сопровождение в аэропорту, лаунжи в ожидании трансферов. Loti — это поддержка путешественника 24/7 и лучшие острова-курорты Мальдив.

Но главное, как считают в Loti, это организация тура подобно пошиву кутюрного платья. Никаких стандартных решений или пакетов, все индивидуально по вашим меркам. И потому такое платье, то есть путешествие, будет только у вас.

Ужин на пляже при свечах, виллы на воде, серфинг или вейкбординг — выбор только за вами.

Начинаются регулярные полеты black-джета на Мальдивы с 28 октября 2023 года из Москвы, аэропорт Внуково с интервалом вылетов один раз в 10 дней, а с декабря — даже два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Звучит как план. А вот по идеальному песку Мальдив можно уже и прогуляться пешком.

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Хелен Тейер стала первой женщиной, которая в возрасте 50 лет совершила одиночный поход на лыжах к Северному полюсу. На самом деле, была она не совсем одна, преодолеть все трудности ей помогал ее хаски Чарли. На этом она не остановилась. В возрасте 63 лет Хелен прошла пешком 1,6 тыс. миль пустыни Гоби, а еще из ее достижений — 2,2 тыс. миль по реке Амазонке. Обо всех этих приключениях Хелен написала книги.

И лично я бы с удовольствием их прочитала во время комфортного пляжного отдыха. Такого, как предлагают многие курорты Таиланда. В выборе и проблема — как понять, какой из множества отелей и правда хорош? Здорово, когда у организатора тура есть собственная принимающая компания в Таиланде. У специализирующейся на премиальном туризме Loti — это LOT Thailand.

Для клиента это означает, что все проверено на себе и перепроверяется постоянно, что есть гарантированные квоты номеров в лучших отелях на моментальном подтверждении. Loti работает только с отелями категории «пять звезд» на крупнейшем острове Таиланда Пхукете и живописном Као Лаке с 20 км песчаных пляжей.

В последнем направлении особенно притягательно то, что пляжи тут малолюдны. Лежишь в приятном уединении и читаешь о захватывающих приключениях первой женщины, покорившей Северный полюс в одиночку.

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В каждом штате США есть своя высшая точка, и Мэтт Мониз покорил их все. Уже в 12 лет он стал рекордсменом среди самых молодых альпинистов, покоривших все 50 высших точек США за наименьшее время. Так, его путешествие, длившееся всего 43 дня, прошло от самой низкой точки во Флориде до самой высокой точки на Аляске. Он поднимался на Эльбрус в России, на Килиманджаро в Африке и планирует совершить восхождение на все семь вершин. В 2014 году он стал самым молодым альпинистом, совершившим восхождение на Макалу в Гималаях, пятую по высоте гору в мире. Затем получил лицензию пилота, а после стал заниматься предотвращением биологических угроз типа пандемий.

Звучит его история очень впечатляюще. «Важно вдохновить детей выйти на свежий воздух»,— говорит Мэтт. И с ним сложно не согласиться. Не знаю, насколько сложно увлечь детей горами и альпинизмом, но точно знаю, что их можно увлечь морем, плаваньем, снорклингом, а потом и дайвингом. И одно из лучших для этого мест — Египет.

Туроператор премиального сегмента Loti предлагает отправиться в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, а еще не такое известное туристам место, как Марса-эль-Алам. Когда-то тут добывали изумруды, потом это было небольшое рыбацкое поселение, а теперь оно превращается в курорт.

Мангровые заросли, коралловые рифы и уникальная фауна — все это совершенно точно в ближайшем будущем привлечет много туристов, пока же тут можно расслабиться вдали от суеты. И, конечно, отдохнуть по своей индивидуальной программе, которую туроператор Loti, разработает с учетом всех пожеланий. Хотите романтический ужин на пляже? Поездку к пирамидам? Посмотреть на морских черепах и дюгоней? И все это уместить в четыре дня? (Такова минимальная продолжительность туров Loti в Египет). Опытный консультант с отлично звучащим названием должности — Joy Assist 3 справится с любой задачей. И курсы детского дайвинга и снорклинга тоже найдет, потому что очень важно, чтобы дети хотели выйти на свежий воздух.

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