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В Невинномысске будет построен транспортный хаб за 10 млрд рублей

В строительство транспортного хаба на территории Невинномысска будет вложено 10 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минэкономразвития Ставропольского края Денис Полюбин.

По словам главы ведомства, хаб объединит три крупных торгово-распределительных центра с возможностью разгрузки до 10 тыс. грузовых автомобилей в сутки. В работе объекта будет задействован штат из 10 тыс. человек. Кто является инвестором, а также сроки реализации проекта Денис Полюбин не уточнил.

Глава минэкономразвития также отметил, что на Ставрополье началась реализация проекта по строительству распределительного центра торговой сети «Чижик». Инвестор вложит в объект 4 млрд руб. и создаст 300 новых рабочих мест.

«На ближайшие пять лет в планах реализация 10 крупных проектов, инвестиционная емкость которых порядка 15 млрд руб. Будет создано свыше 12 тыс. рабочих мест»,— написал Денис Полюбин.

Анастасия Назарова

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