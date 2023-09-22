«Башнефть» продает гостиницу «Башкирия» за 1,4 млрд рублей

АНК «Башнефть» выставила на торги 100% доли участия в уставном капитале в ООО «Гостиничный комплекс ''Башкортостан''». Тендер пройдет на повышение с онлайн подачей ценовых предложений. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 сентября. Итоги тендера подведут 31 октября. Начальная стоимость продажи актива — 1,4 млрд руб.

Четырехзвездочная гостиница «Башкирия» расположена в деловом центре Уфы на улице Ленина. Является памятником архитектуры регионального значения. Год открытия гостиницы — 1939. В здании 211 номеров различной категории, также имеются фитнес-зал, ресторан, студия красоты.

ООО «ГК ''Башкортостан''» зарегистрировано в июле 1997 года в Уфе. Уставный капитал общества составляет 334,9 млн руб. и полностью принадлежит «Башнефти». По итогам 2020 года выручка ООО составила 179,5 млн руб., убыток — 93,4 млн руб. Более поздних финансовых отчетов компания не раскрывает.

Наталья Балыкова

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