Росприроднадзор уличил водоканал Златоуста в сбросе недоочищенных стоков в реку

Сотрудники Росприроднадзора в ходе проверки выявили природоохранные нарушения в работе ООО «Златоустовский "Водоканал"». В частности, выявлен факт сброса предприятием недостаточно очищенных сточных вод в реку Ай. Об этом сообщают в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Также установлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления. Так, водоканал предоставил искаженную информацию в отчете об организации и о результатах производственного экологического контроля за 2022 год. Кроме того, были превышены сроки накопления отходов.

По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«За нарушение требований в области охраны окружающей среды рассматривается вопрос привлечения юридического и должностных лиц водоканала к административной ответственности»,— поясняют в управлении Росприроднадзора.

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