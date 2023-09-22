Депутаты отложили поправку о запрете въезда в города старых грузовиков

Комитет заксобрания по транспорту отложил рассмотрение поправки депутата Евгения Бабаева в региональный закон «Об автомобильных дорогах…», которая бы давала муниципалитетам право запрещать въезд в населенные пункты Нижегородской области (при наличии объездных дорог) старых грузовиков и крупногабаритной техники низких экологических классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Поправка мотивирована снижением экологического вреда от выхлопов. По мнению депутата Бабаева, в города Нижегородской агломерации не должны въезжать старые «КамАЗы» и прочие грузовики старше 20 лет, которые своими выхлопами серьезно загрязняют атмосферу. Такая техника еще используется на стройках и в сельхозпредприятиях. Экологическая поправка впервые была рассмотрена в конце 2021 года и принята в первом чтении. Однако ее принятие откладывается второй год. Члены комитета заметили, что сейчас не время для ее принятия – после начала СВО на Украине экономические условия резко изменились, экологические стандарты для отечественного автопрома были понижены, и на Европу в этом вопросе ориентироваться пока не стоит.

Кроме того в комитете подсчитали, что из 35,8 тыс. автомобилей массой более 12 тонн (категория N3) у более чем 4 тыс. экологический класс «Евро-2» и ниже, а почти у трети машин (11 тыс) он просто не установлен. Депутаты опасаются, что такие ограничения навредят стройкам, сельскому хозяйству и другому бизнесу. Кроме того, в ГИБДД пока не знают, как контролировать заезд в города старых грузовиков и налагать возможные штрафы на их владельцев. Для этого нужно создавать отдельную информационную базу старых машин, интегрировать ее с камерами видеофиксации. Закрыть все въезды в населенные пункты постами ДПС невозможно – у госавтоинспекции нет столько сотрудников.

Рассмотрение поправки во втором чтении было отложено до конца года для консультаций с правительством и руководством заксобрания. При этом некоторые депутаты подозревают, что Евгений Бабаев под экологическим соусом лоббирует интересы своего бизнеса – крупного грузоперевозчика «Итеко» с современной импортной техникой. Зампред транспортного комитета пояснил «Ъ-Приволжье» что знает об этих упреках, но они беспочвенны, так как его компания работает по всей России, а на Нижегородскую область приходится всего 1% грузоперевозок.

Иван Сергеев