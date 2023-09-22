Торги на поставку 11 трамваев для Челябинска выиграл УКВЗ

Определен победитель электронного аукциона на поставку в Челябинск очередной партии трамваев стоимостью 814 млн руб. Им стал единственный участник закупки – АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ). Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, заявка единственного участника признана соответствующей требования. После проверки документов контракт будет заключен с победителем по начальной (максимальной) цене – 814 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», аукциона на поставку 11 вагонов для Челябинск был объявлен в начале сентября. Заказчиком выступает миндортранс региона. Согласно техническому заданию, трамваи будут полностью низкопольными, оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, wi-fi, валидаторами, светодиодным освещением салона и кабины водителя, устройством для предупреждения схода с рельс и другими комплектующими, соответствующими современному городскому транспорту. Срок поставки вагонов – до 31 мая 2024 года.

В этом году УКВЗ должен поставить 74 трамвая по двум контрактам на общую сумму 5,74 млрд руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте