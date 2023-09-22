Чемпионов запечатлели в истории

В Ижевске открыли первую Аллею спортивной славы на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк». Здесь представлены 44 фотографии победителей и призеров значимых соревнований, среди которых Алина Загитова, Иван Черезов, Елизавета Туктамышева, Галина Кулакова и Надежда Пушпашева. Всех спортсменов объединяет место рождения — Удмуртия. На торжественном открытии выступали юные черлидерши, флаг России ввозили на мотоцикле, а среди гостей оказались звезды мирового спорта. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
1 / 18