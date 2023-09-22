Чемпионов запечатлели в истории

В Ижевске открыли первую Аллею спортивной славы на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк». Здесь представлены 44 фотографии победителей и призеров значимых соревнований, среди которых Алина Загитова, Иван Черезов, Елизавета Туктамышева, Галина Кулакова и Надежда Пушпашева. Всех спортсменов объединяет место рождения — Удмуртия. На торжественном открытии выступали юные черлидерши, флаг России ввозили на мотоцикле, а среди гостей оказались звезды мирового спорта. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Почетным гостем мероприятия стала 4-х кратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер России Галина Кулакова. «Поздравляю с таким праздником. Для нас, спортсменов это очень ценно»,— отметила госпожа Кулакова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Аллею обустроили на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк» по инициативе спортивной общественности Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Здесь разместили 22 конструкции, на которых представлены 44 фотографии представителей сферы спорта из Удмуртии. На фото чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Алина Загитова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Речь идет о победителях и призерах Олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионатов Мира и звезд мирового спорта. Многие из жителей, чей портрет разместили на Аллее, смогли присутствовать на торжественном открытии Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова С творческими и спортивными номерами выступили дети из различных спортивных кружков и секций Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Были среди номеров и выступления детей-гимнастов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова На торжественном открытии прибыли спортсмены, которым еще только предстоит достичь своих первых побед Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Мероприятие сопровождалось торжественным представлением флага России Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова в своем выступлении на открытии поблагодарила всех спортсменов за их вклад. «Вы отличаетесь мощной силой духа, прославляете спорт, являетесь наставниками и педагогами молодому поколению»,— сказала госпожа Чуракова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Свою картину на Аллее спортивной славы получила заслуженный мастер спорта России, 31-кратная чемпионка Европы, 18-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Всемирных игр, сумоистка Анна Полякова (Жигалова) Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова На фото 3-кратный серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира, 20-кратный чемпион России по лыжным гонках Максим Вылегжанин Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Табличку получил серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Чемпион и 2-кратный серебряный призер Паралимпийких игры по лыжным гонкам Борис Богданов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова На отдельных табличках были представлены сборные Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Свою табличку получил и 16-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион СССР Алексей Чижов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Бронзовый призер чемпионата мира и Европы, 10-кратный чемпион России Сергей Большаков Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Чемпионка мира, 2-кратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Следующая фотография 1 / 18 Почетным гостем мероприятия стала 4-х кратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер России Галина Кулакова. «Поздравляю с таким праздником. Для нас, спортсменов это очень ценно»,— отметила госпожа Кулакова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Аллею обустроили на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк» по инициативе спортивной общественности Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Здесь разместили 22 конструкции, на которых представлены 44 фотографии представителей сферы спорта из Удмуртии. На фото чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Алина Загитова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Речь идет о победителях и призерах Олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионатов Мира и звезд мирового спорта. Многие из жителей, чей портрет разместили на Аллее, смогли присутствовать на торжественном открытии Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова С творческими и спортивными номерами выступили дети из различных спортивных кружков и секций Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Были среди номеров и выступления детей-гимнастов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова На торжественном открытии прибыли спортсмены, которым еще только предстоит достичь своих первых побед Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Мероприятие сопровождалось торжественным представлением флага России Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова в своем выступлении на открытии поблагодарила всех спортсменов за их вклад. «Вы отличаетесь мощной силой духа, прославляете спорт, являетесь наставниками и педагогами молодому поколению»,— сказала госпожа Чуракова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Свою картину на Аллее спортивной славы получила заслуженный мастер спорта России, 31-кратная чемпионка Европы, 18-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Всемирных игр, сумоистка Анна Полякова (Жигалова) Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова На фото 3-кратный серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира, 20-кратный чемпион России по лыжным гонках Максим Вылегжанин Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Табличку получил серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Чемпион и 2-кратный серебряный призер Паралимпийких игры по лыжным гонкам Борис Богданов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова На отдельных табличках были представлены сборные Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Свою табличку получил и 16-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион СССР Алексей Чижов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Бронзовый призер чемпионата мира и Европы, 10-кратный чемпион России Сергей Большаков Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Чемпионка мира, 2-кратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова