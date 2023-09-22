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Чемпионов запечатлели в истории

Звезды спорта Удмуртии получили свою аллею славы

В Ижевске открыли первую Аллею спортивной славы на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк». Здесь представлены 44 фотографии победителей и призеров значимых соревнований, среди которых Алина Загитова, Иван Черезов, Елизавета Туктамышева, Галина Кулакова и Надежда Пушпашева. Всех спортсменов объединяет место рождения — Удмуртия. На торжественном открытии выступали юные черлидерши, флаг России ввозили на мотоцикле, а среди гостей оказались звезды мирового спорта. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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Почетным гостем мероприятия стала 4-х кратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер России Галина Кулакова. «Поздравляю с таким праздником. Для нас, спортсменов это очень ценно»,— отметила госпожа Кулакова

Почетным гостем мероприятия стала 4-х кратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер России Галина Кулакова. «Поздравляю с таким праздником. Для нас, спортсменов это очень ценно»,— отметила госпожа Кулакова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Аллею обустроили на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк» по инициативе спортивной общественности

Аллею обустроили на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк» по инициативе спортивной общественности

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Здесь разместили 22 конструкции, на которых представлены 44 фотографии представителей сферы спорта из Удмуртии. На фото чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Алина Загитова

Здесь разместили 22 конструкции, на которых представлены 44 фотографии представителей сферы спорта из Удмуртии. На фото чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Алина Загитова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Речь идет о победителях и призерах Олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионатов Мира и звезд мирового спорта. Многие из жителей, чей портрет разместили на Аллее, смогли присутствовать на торжественном открытии

Речь идет о победителях и призерах Олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионатов Мира и звезд мирового спорта. Многие из жителей, чей портрет разместили на Аллее, смогли присутствовать на торжественном открытии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

С творческими и спортивными номерами выступили дети из различных спортивных кружков и секций

С творческими и спортивными номерами выступили дети из различных спортивных кружков и секций

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Были среди номеров и выступления детей-гимнастов

Были среди номеров и выступления детей-гимнастов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На торжественном открытии прибыли спортсмены, которым еще только предстоит достичь своих первых побед

На торжественном открытии прибыли спортсмены, которым еще только предстоит достичь своих первых побед

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Мероприятие сопровождалось торжественным представлением флага России

Мероприятие сопровождалось торжественным представлением флага России

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова в своем выступлении на открытии поблагодарила всех спортсменов за их вклад. «Вы отличаетесь мощной силой духа, прославляете спорт, являетесь наставниками и педагогами молодому поколению»,— сказала госпожа Чуракова

Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова в своем выступлении на открытии поблагодарила всех спортсменов за их вклад. «Вы отличаетесь мощной силой духа, прославляете спорт, являетесь наставниками и педагогами молодому поколению»,— сказала госпожа Чуракова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Свою картину на Аллее спортивной славы получила заслуженный мастер спорта России, 31-кратная чемпионка Европы, 18-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Всемирных игр, сумоистка Анна Полякова (Жигалова)

Свою картину на Аллее спортивной славы получила заслуженный мастер спорта России, 31-кратная чемпионка Европы, 18-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Всемирных игр, сумоистка Анна Полякова (Жигалова)

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На фото 3-кратный серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира, 20-кратный чемпион России по лыжным гонках Максим Вылегжанин

На фото 3-кратный серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира, 20-кратный чемпион России по лыжным гонках Максим Вылегжанин

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Табличку получил серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов

Табличку получил серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Чемпион и 2-кратный серебряный призер Паралимпийких игры по лыжным гонкам Борис Богданов

Чемпион и 2-кратный серебряный призер Паралимпийких игры по лыжным гонкам Борис Богданов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На отдельных табличках были представлены сборные

На отдельных табличках были представлены сборные

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Свою табличку получил и 16-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион СССР Алексей Чижов

Свою табличку получил и 16-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион СССР Алексей Чижов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Бронзовый призер чемпионата мира и Европы, 10-кратный чемпион России Сергей Большаков

Бронзовый призер чемпионата мира и Европы, 10-кратный чемпион России Сергей Большаков

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Чемпионка мира, 2-кратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира, 2-кратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Почетным гостем мероприятия стала 4-х кратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер России Галина Кулакова. «Поздравляю с таким праздником. Для нас, спортсменов это очень ценно»,— отметила госпожа Кулакова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Аллею обустроили на территории спортивно-ландшафтного парка «Сети парк» по инициативе спортивной общественности

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Здесь разместили 22 конструкции, на которых представлены 44 фотографии представителей сферы спорта из Удмуртии. На фото чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Алина Загитова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Речь идет о победителях и призерах Олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионатов Мира и звезд мирового спорта. Многие из жителей, чей портрет разместили на Аллее, смогли присутствовать на торжественном открытии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

С творческими и спортивными номерами выступили дети из различных спортивных кружков и секций

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Были среди номеров и выступления детей-гимнастов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На торжественном открытии прибыли спортсмены, которым еще только предстоит достичь своих первых побед

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Мероприятие сопровождалось торжественным представлением флага России

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова в своем выступлении на открытии поблагодарила всех спортсменов за их вклад. «Вы отличаетесь мощной силой духа, прославляете спорт, являетесь наставниками и педагогами молодому поколению»,— сказала госпожа Чуракова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Свою картину на Аллее спортивной славы получила заслуженный мастер спорта России, 31-кратная чемпионка Европы, 18-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Всемирных игр, сумоистка Анна Полякова (Жигалова)

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На фото 3-кратный серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира, 20-кратный чемпион России по лыжным гонках Максим Вылегжанин

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Табличку получил серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Чемпион и 2-кратный серебряный призер Паралимпийких игры по лыжным гонкам Борис Богданов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На отдельных табличках были представлены сборные

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Свою табличку получил и 16-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион СССР Алексей Чижов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Бронзовый призер чемпионата мира и Европы, 10-кратный чемпион России Сергей Большаков

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Чемпионка мира, 2-кратный серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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