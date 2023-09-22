Нижегородка перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению нижегородки, у которой неизвестные обманом похитили 5 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил о сомнительной операции по банковском счету женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сначала звонивший убедил 57-летнюю жертву обмана обналичить 1 млн руб. и перевести через банкомат на «безопасный счет». Затем женщину уговорили взять кредит почти на 799 тыс. руб. и занять у знакомых еще миллион. Кроме того, потерпевшая оформила еще несколько кредитов на 2,7 млн руб. и перечислила их на указанные собеседником банковские счета. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Сейчас полицейские ищут злоумышленников, наказание по ст. 159 УК РФ предполагает до 10 лет лишения свободы с крупными штрафами.

Владимир Зубарев